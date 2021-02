Troppi costi e poco lavoro: chiude l’ufficio del giudice di pace a Licata

Il Ministero della Giustizia, con un decreto del 20 dicembre scorso che adesso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha escluso l’Ufficio del Giudice di Pace di Licata dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali. Le competenze passano, dunque, al Giudice di Pace di Agrigento. La cessazione dell’attività dell’Ufficio si basa su una relazione del Presidente del Tribunale di Agrigento del 2019 in cui si evidenziava l’opportunita’ di valutare la soppressione dell’Ufficio del giudice di pace di Licata, con il relativo accorpamento alla sede circondariale di Agrigento, in considerazione dell’esiguo carico di lavoro e dell’inadeguata formazione del personale addetto all’attivita’ giudiziaria.

Relazione peraltro condivisa anche dal Comune di Licata che, lo scorso settembre, ha trasmesso la delibera della giunta municipale n.156 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto la richiesta di soppressione del locale Ufficio del giudice di pace in considerazione delle difficoltà da parte del Comune di Licata di sostenere i costi per ilmantenimento della sede giudiziaria, vengono richiamate e condivise le valutazioni formulate dal presidente del Tribunale di Agrigento in ordine ai carichi di lavoro dell’ufficio, evidenziando ulteriormente il rilevante sbilanciamento tra il numero dei procedimenti trattati e gli oneri economici connessi al fabbisogno di personale di supporto all’attivita’ giurisdizionale, elementi che inducono l’ente locale achiedere la soppressione dell’ufficio del giudice di pace di Licata.