Vende cannabis ma non ha più autorizzazioni: arrestato

Proseguono i controlli da parte delle Forze dell’ordine su tutto il territorio di Licata. In queste ore i Carabinieri agli ordini del Capitano Francesco Lucarelli hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti.

All’interno di un negozio di caffè, l’uomo è stato sorpreso a vendere cannabis senza le dovute autorizzazioni; sono scattate le manette e sono state poste sotto sequestrato 23 chili di marijuana.

Posto inizialmente ai domiciliari, dopo la convalida dall’arresto il gip ha disposto per il 47enne l’obbligo di dimora.