75enne scippata a Fontanelle: malvivente in azione con mascherina covid

Una pensionata di 75 anni è stata vittima di uno scippo nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. La donna è stata colta all’improvviso di spalle da un malvivente, coperto dalla sola mascherina anti-covid, mentre percorreva da sola via Alessio Di Giovanni.

Il balordo è riuscito a portare via la borsa alla donna dopo averla strattonata per poi darsi repentinamente alla fuga. La signora è stata soccorsa da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.