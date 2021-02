Assembramenti a San Leone e Via Atenea: firmata nuova ordinanza

Continuano ad oscillare i contagi da Covid-19 ad Agrigento. Le temperature mite di questi giorni oltre a portare un assaggio di primavera hanno fatto si che molta gente, nonostante la zona arancione, si sono riversate in giro per la città o in spiaggia.

Al fine di evitare il diffondersi del contagio, il sindaco Franco Miccichè, oltre a ribadire l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani, ha emesso una nuova ordinanza, che sarà in vigore dal prossimo 8 febbraio e fino al prossimo 21 febbraio, nella quale vieta gli assembramenti in via Atenea e a San Leone.

Nella zona balneare i divieti riguarderanno il lungomare Falcone Borsellino, il tratto compreso tra la parte finale di viale Viareggio ed il piazzale Giglia, compresi i giardini di viale Nettuno.