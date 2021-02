Canicattì, i rappresentanti dei Licei: da domani un nuovo inizio

Dopo un lungo e travagliato periodo in cui noi studenti di tutta Italia siamo rimasti barricati nelle nostre apparentemente confortevoli case, tra sogni che credevamo irrealizzabili e studi matti e disperatissimi, finalmente domani torneremo sui banchi di scuola. Abbiamo aspettato e sognato senza speranza alcuna, abbiamo perso parte della nostra adolescenza che non potremo ritrovare mai più. Da domani sarà un nuovo inizio, nuovo perché non siamo più le stesse persone rispetto all’inizio della pandemia, nuovo perché inizieremo come se fosse il principio di tutto ad instaurare quei rapporti che ci sono tanto mancati come la carezza di una mano amica in un momento di fragilità ed infine perché inizieremo a costruire noi stessi ed il nostro futuro da capo. Noi ragazzi del liceo “Ugo Foscolo” di Canicattì, con la collaborazione della preside Rossana Virciglio, abbiamo deciso di lasciare un segno importantissimo a cavallo di questo inizio, ci vestiremo proprio di blu in onore della giornata contro il bullismo, proprio perché da domani tutto cambi, per noi e per quanti hanno sofferto ingiustamente a causa della violenza altrui ma non solo, ci vestiremo di blu per alleggerire la pressione che abbiamo accumulato in questo periodo e per dare vivacità al nostro presente, perché se non siamo noi ragazzi a rappresentare la felicità la nostra esistenza sarebbe veramente triste. Buon inizio a tutti.

I rappresentanti dei licei di Canicattì

