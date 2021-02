Non si fermò all’alt delle forze dell’ordine: assolto 37enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 37enne agrigentino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, era accusato di non essersi fermato all’alt imposto dalle forze dell’ordine durante un posto di controllo di essersi dato alla fuga. L’accusa, rappresentata in aula dal pm Margherita Licata, chiedeva la condanna a otto mesi di reclusione. già condannato in passato per estorsione, si trova attualmente agli arresti domiciliari in seguito all’aggravamento della misura cautelare: era infatti gravato dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa che – per – non avrebbe rispettato. Sono così scattati gli arresti domiciliari.

