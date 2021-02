Palma di Montechiaro primo comune ad approvare il bilancio, Armao si congratula con Castellino

Palma di Montechiaro è stato il primo Comune dell’isola ad approvare il Bilancio di previsione 2021-2023.

“Il mio auspicio è che la nostra Sicilia torni ad essere una Regione che faccia crescere nei nostri giovani la voglia di restare, non soltanto nelle grandi città, ma anche in comuni virtuosi come Palma di Montechiaro. Per questa ragione, con l’assessorato di mia competenza, quello all’Economia, abbiamo attivato diverse misure di sostegno alle amministrazioni ed alle imprese siciliane“. Questo il messaggio scritto dal Vicepresidente GaetanoArmao al Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino per esprimergli il proprio apprezzamento per il lavoro svolto, insieme alla sua giunta ed al Consiglio comunale.

“La nota del vicepresidente della Regione Armao – dice il sindaco palmese, Stefano Castellino – mi riempie di gioia e soddisfazione. Una gioia che voglio condividere con il presidente del Consiglio comunale, Domenico Scicolone e, con tutta la massima assise cittadina. Le parole di Armao, sono la giusta ricompensa per il lavoro svolto, e ci spronano ad andare avanti in questo percorso di crescita socio economica che abbiamo intrapreso fin dal nostro insediamento. L’elogio ci è da sprono per impegnarci ancora con maggiore forza e sacrificio per raggiungere ulteriori traguardi affinchè Palma possa essere l’esempio di un Comune virtuoso per l’intera isola e non solo. L’approvazione del Bilancio di previsione nei tempi previsti dalla Legge dimostra, oltre all’efficienza della macchina amministrativa, anche la possibilità di accedere a notevoli finanziamenti. Le parole di Armao testimoniano, ancora una volta, la vicinanza che il Governo Regionale presieduto dall’On. Nello Musumeci, riserva alla nostra Città”.