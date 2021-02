Sedicenne sorpreso con 5kg hashish: arrestato

Un ragazzo di 16 anni e’ stato arrestato dai carabinieri nel quartiere dello Sperone a Palermo per detenzione di droga. Il cane antidroga Ron, pastore tedesco, e’ riuscito ad individuare 5 chili e 500 grammi di hashish nascosto nella sua abitazione. La procura presso il Tribunale per i Minorenni, ha disposto, in attesa della convalida dell’arresto, la misura cautelare nel carcere “Malaspina”. La droga e’ stata sequestrata

