Travolge e uccide pensionato sulla Naro-Canicattì: arrestato automobilista

Il brutto incidente che si è verificato ieri mattina lungo la Strada Statale 410 dir. Naro-Canicattì ha avuto purtroppo un triste epilogo. Gaetano Inguanta, pensionato 86enne residente a Palma di Montechiaro, travolto da un’auto in corsa, è deceduto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasportato in elisoccorso d’urgenza.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subite gravissime. Secondo una prima ricostruzione il pensionato, che si era fermato con l’auto ed era sceso sul ciglio della strada, è stato investito da un’auto – condotta da un 76enne di Camastra – forse in una manovra di sorpasso. Quest’ultimo dopo gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Naro coordinati dalla compagnia di Licata agli ordini del Capitano Francesco Lucarelli, è stato arrestato per omicidio stradale e in attesa di giudizio è stato posto agli arresti domiciliari.