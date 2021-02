Campobello di Licata, il Comune aderisce al Banco delle opere di carità

Con deliberazione della Giunta municipale, il Comune ha aderito al Banco delle opere di carità siciliana occidentale onlus di Palermo, per l’attuazione del progetto volto alla lotta alla povertà, in considerazione dell’emergenza covid-19. E’ stato approvato lo schema di convenzione per disciplinare e gestire il progetto, finalizzato alla distribuzione di alimentazioni per i nuclei familiari bisognosi.

Giovanni Blanda