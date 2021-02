Canicattì: Scuola Elementare Rapisardi, via Allende, acque nere dinnanzi l’ingresso e strada in condizioni vergognose

Scuola Elementare Rapisardi, via Allende. Siamo in prossimità dell’entrata dell’istituto e molti genitori ci segnalano un insopportabile olezzo che proviene da acque di scarico che fuoriescono dalla strada . Oltretutto le condizioni dell’asfalto in prossimità della scuola sono degne delle scuole del terzo mondo con buche e pozzanghere che mettono in serio pericolo l’incolumità di grandi e piccini. L’acqua nera che vedete nelle foto si riferisce ad acque provenienti probabilmente dalla fognatura, ciò significa che i bambini camminandoci sopra , non potendone fare a meno, portano queste acque nere sia all’interno delle classi che a casa.

Provvedere da subito è l’imperativo, anche se sappiamo che diversi genitori hanno da parecchi giorni fatto presente il problema, senza alcun intervento da parte di alcuno. Noi accendiamo sopra le luci …. sperando che qualcuno intervenga