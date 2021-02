Cocaina e soldi in contanti: coppia arrestata a San Leone

Prosegue il controllo del territorio al fine di contrastare lo spaccio di droga. A San Leone i Carabinieri del Nucleo operativo hanno tratto in arresto due persone. Lui 50 anni pregiudicato di Agrigento, insieme alla suacompagna 25 enne di Racalmuto, in presenza del figlio di 4 anni, spacciavano e detenevano droga all’interno della propria abitazione.

Dopo aver notato un via via di gente i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito e di fatti all’interno dell’abitazione sono stati trovati 100 grammi di cocaina, suddivisa in dose e pronta per essere ceduta, e 1500 euro in contanti.

In attesa di giudizio la coppia si trova agli arresti domiciliari.