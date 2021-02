Dimentica la pentola sul fuoco e causa un incendio

Un piccolo incendio nella cucina di una abitazione nella zona di viale Tunisi, a Siracusa, ha rischiato di trasformare la domenica in tragedia per una famiglia. E’ accaduto nelle prime ore del mattino di oggi ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche per la donna, protagonista di un incidente domestico, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dai pompieri, la donna avrebbe dimenticato la pentola sul fuoco e nel volgere di pochi minuti si è originato un incendio, che ha coinvolto la cappa della cucina. I pompieri, avvertiti da alcune richieste di soccorso, hanno messo in sicurezza la casa, ma nel corso della giornata saranno compiuti altri approfondimenti per verificare lo stato dell’appartamento.

loading..