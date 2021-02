Sciacca, ok a lavori depuratore per 3,8mln euro

Parte la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Sciacca, in provincia di Agrigento. Invitalia, Centrale di committenza per il Commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni, ha pubblicato sul proprio sito la procedura a evidenza pubblica per individuare chi dovra’ realizzare il secondo modulo dell’impianto di depurazione saccense, perche’ sia in grado di coprire fino a 47.500 abitanti equivalenti. L’importo totale dell’appalto, soggetto a ribasso, e’ di 3,8 milioni di euro.

L’intervento e’ uno dei due necessari a cancellare l’agglomerato di Sciacca dalla lista di quelli per cui l’Italia e’ stata condannata dalla Corte di giustizia europea al pagamento di una sanzione economica per il mancato trattamento delle acque reflue. “L’avvio dell’affidamento dei lavori del depuratore e’ un segnale importante – spiega il Subcommissario Riccardo Costanza, responsabile per gli interventi in Sicilia – ma al contempo stiamo lavorando per appaltare anche l’ampliamento della rete fognaria, altra opera che contribuira’ all’uscita di Sciacca dall’infrazione comunitaria”. Il progetto prevede la realizzazione di un secondo modulo, con la tecnologia di ultrafiltrazione a membrana, necessario per il trattamento delle parti residue di centro abitato dei quartieri Cappuccini, Ferraro, zona Ospedale e delle frazioni di Foggia e San Marco. “Sciacca – osserva Giugni – ha bisogno di una depurazione efficiente, in linea con gli standard di trattamento delle acque reflue individuati dalle direttive comunitarie e nel contempo adeguata alla sua grande attrattiva turistica e culturale: oggi parte questa gara, che vuole dire un vero passo avanti per la soluzione del problema”.

La sindaca di Sciacca, Francesca Valenti, esprime la soddisfazione dell’amministrazione comunale: “Trova finalmente conclusione un complesso iter amministrativo per la realizzazione di un’opera pubblica attesa da anni – spiega -. Un’infrastruttura fondamentale per la nostra citta’, che vedra’ cosi’ potenziata la sua capacita’ di depurazione per servire meglio la popolazione e un piu’ vasto territorio. Un importante risultato raggiunto. Un ringraziamento all’intera struttura commissariale e a quanti hanno lavorato per giungere a questo obiettivo che, qualcuno ormai pensava, non si conseguisse piu’. E invece Sciacca avra’ presto un depuratore piu’ grande e presto l’ampliamento della rete fognaria”.