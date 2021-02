Agrigento, torna ad illuminarsi la stazione centrale

Torna ad illuminarsi la Stazione centrale di Agrigento. A seguito di alcune interlocuzioni tra il Sindaco Franco Miccichè e i vertici di Ferrovie dello Stato, è stato riparato e illuminato l’orologio centrale sulla facciata ed è tornata l’illuminazione caratteristica delle due facciate, quella anteriore e quella posteriore.

“Un segnale importante d’impegno verso la struttura e che contribuisce a migliorare l’immagine della città, soprattutto a quanti arrivano ad Agrigento da fuori o comunque passano dal centro”, dichiara il sindaco Miccichè.Continuerò questa interlocuzione con le Ferrovie per riprendere un vecchio progetto che prevedeva delle fermate intermedie fra Agrigento centrale ed Aragona Caldare. La prima a Fontanelle e la seconda in zona San Michele, nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sarebbe un modo per avere una metropolitana di superficie a costo ridotto e che faccia aumentare gli utenti che prendono il treno senza usare auto e moto e frequentano di conseguenza la stazione centrale di Agrigento che tornerebbe viva nel cuore della città.”

