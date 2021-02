Assemblea Avis Sciacca, approvato consuntivo 2019 e il preventivo 2020

L’assemblea dei soci dell’Avis di Sciacca ha approvato il conto consuntivo del 2019 e il preventivo finanziario per il 2020. L’assemblea si è svolta in modalità telematica, hanno partecipato circa 400 soci, ed è servita anche per mettere alle spalle “le lamentele di alcuni associati”, consentendo finalmente all’Avis di Sciacca di “dedicare le migliori energie all’attività di raccolta del sangue e degli emoderivati che ha sempre contraddistinto la sua lunga storia cinquantennale e per la quale l’Associazione riscuote meritato consenso e gradimento nell’intera popolazione locale e non”.

Il Consiglio Direttivo, intanto, “interpretando il comune sentire della maggior parte degli associati avisini unitamente ai vertici provinciali e regionali, si auspica che le problematiche interne che hanno riguardato da ultimo le diverse anime che fanno parte dell’Associazione, abbiano finalmente trovato adeguata composizione e si siano superate conseguentemente, pur nella diversità di ruoli e funzioni, le incomprensioni e ogni ulteriore motivo di doglianza”. La Dirigenza dell’Avis saccense sottolinea un “rinnovato spirito associativo di solidarietà e di conforme e disinteressato altruismo e che ci si possa ritrovare uniti nel perseguire il comune interesse nel rafforzare quell’amore per la donazione che rappresenta al contempo la vera finalità e la ricchezza di ogni Associazione di volontariato e, in particolar modo, dell’Avis saccense che si ha l’onore di rappresentare, contribuendo ognuno come può e come ritiene a migliorare le cose che non vanno, a vantaggio di tutti e a beneficio dell’intera collettività”.