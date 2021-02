Campagna vaccinale over 80, modalita’ di prenotazione

Da oggi inizia la campagna vaccinale per tutti i cittadini over 80 . Per aver accesso al vaccino, bisognerà effettuare una prenotazione on line attraverso la home page del sito dell’ Asp di Agrigento: www.aspag.it

Al centro della pagina si trova un riquadro sponsorizzato dalla regione Sicilia, basterà cliccare sul pulsante “clicca qui”, inserire i dati del soggetto per cui si effettua la prenotazione ed avere a disposizione la tessera sanitaria. Tuttavia la pagina offre una seconda opzione per la prenotazione attraverso una chiamata al n verde 800.00.99.66, dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi, dalle 9:00 alle 18:00.