Coronavirus: i numeri del contagio nelle scuole agrigentine

Dopo la ripresa dell’attività didattica in presenza per le scuole dell’Infanzia e del I Ciclo (per le scuole del I grado limitatamente alle classi prime) l’ Ufficio Scolastico Regionale ha riattivato la rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. I dati sono aggiornati al 1° febbraio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole. Di seguito è riportata una sintesi dei dati dellescuole dell’Infanzia e del I Ciclo della regione.

Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni). Dal raffronto con i dati della scorsa settimana, 25 gennaio 2021, si evidenzia che l’incidenza deglialunni positivi è rimasta invariata attestandosi nuovamente allo 0,27%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenzadegli alunni positivi al COVID-19 si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,27% del 1° febbraio 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 85 alunnipositivi in meno per l’infanzia (-41%), a 307 per la primaria (-34%) e a 463 per il I grado (-50%).

Si precisa che i dati sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 93% – 98% rispetto alle scuole di Infanzia e I ciclo della regione. Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e del I Ciclo della provincia di Agrigento, si riporta di seguito la sintesi dei dati aggiornati alla data del 1° febbraio 2021 sulla base delle risposte trasmesse dal 98% delle scuole.