Docente positivo a Canicattì, al via tamponi per 130 alunni

Un docente della Scuola Secondaria di Primo Grado “ L. Pirandello” dell’Istituto Comprensivo Rapisardi di via Trieste a Canicattì è risultato positivo al Covid 19.

Avviate le procedure del caso, sono stati avvisati gli alunni che hanno avuto contatto con il docente, in tutto 130facenti parte di 8 classi, i quali si sono recati al Drive in di piazzale Padre Gioacchino La Lomia per sottoporsi al tampone rapido.

Circa ottanta tamponi sono risultati negativi, gli altri hanno dato esisto dubbio e verranno sottoposti a tampone molecolare.

Sono state avviate già le procedure di sanificazione del plesso scolastico.