Oltre 20 milioni di euro per l’agricoltura: ecco il bando

Il Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa che è pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.agrigento.it (sez. “In evidenza”) l’avviso pubblico del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l’allevamento”. Si tratta di fondi destinati all’agricoltura per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e le condizioni di siccità che possono pregiudicare la produttività e la qualità dell’agricoltura e dell’allevamento.

Obiettivo strategico dei fondi (complessivamente 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC Sicilia) è il potenziamento della raccolta e gestione dell’acqua a livello aziendale e interaziendale attraverso la creazione di bacini di accumulo di piccola e media dimensione per valorizzare le risorse idriche naturali.

Il sostegno ai progetti presentati entro il prossimo 20 marzo 2021, secondo le modalità contenute nel bando, è pari al 50% dell’importo dei costi ammissibili. Destinatari del bando sono gli agricoltori e società agricole di persone, capitali o cooperative di produzione.

Tutti i dettagli al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13613