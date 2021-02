Ospedale di Ribera, sopralluogo di La Rocca Ruvolo: “Fiore all’occhiello”

Proseguono i lavori all’ospedale di Ribera. Questa mattina sopralluogo da parte di Margherita La Rocca Ruvolo, presidente Commissione Sanità all’Ars.

Sono stati completati i lavori presso il reparto di medicina generale con dodici nuovi posti letto e si stanno ultimando i lavori per i posti letto in terapia intensiva e subintensiva.

“Non si è mai smesso di lavorare. Sono soddisfatti dei lavori, dichiara La Rocca Ruvolo. Siamo partiti da zero, un nosocomio abbandonato che oggi è il fiore all’occhiello di una sanità di alta tecnologia e di alto prestigio. La pandemia da Covid, continua la presidente della commissione sanità, ci ha fatto capire che dobbiamo avere ospedali attrezzati, ed oggi possiamo dire che l’Ospedale di Ribera rappresenta un ospedale svecchiato e importante per tutto il territorio”.