Rapinò supermercato a Canicattì: condannato a 4 anni

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della difesa, ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione – che adesso dunque diventa definitiva – nei confronti del trentenne Giuseppe Migliore, originario di Canicattì, accusato di aver rapinato il supermercato Fortè nel marzo 2018.

Migliore, secondo quanto ricostruito, avrebbe dapprima tentato una rapina in un supermercato di via Capitano Ippolito, non riuscita per un inatteso contrattempo. Fallito il colpo, Migliore avrebbe percorso 600 metri portandosi in via Vincenzo Falcone dove è ubicato il supermercato Fortè. Qui il colpo è riuscito – portando via 450 euro – ma all’uscita dell’esercizio commerciale ha trovato i poliziotti del commissariato di Canicattì che lo hanno bloccato con arma e bottino in mano. Per fermarlo, gli agenti hanno anche sparato un colpo di pistola in aria per impedirne la fuga