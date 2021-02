Voucher per materiale didattico: 160 beneficiari a Canicattì

Sono 160 i beneficiari dell’avviso pubblico per la fornitura dei voucher di 60 euro, spendibili per l’acquisto di materiale didattico. Nei giorni scorsi i beneficiari sono stati contattati al fine di stilare un apposito calendario per il ritiro del voucher, nonché per fornire gli ulteriori dettagli circa le modalità di utilizzo dello stesso.

La consegna inizierà oggi, 8 febbraio, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al secondo piano del Centro Culturale. I voucher sono spendibili presso le seguenti attività che hanno aderito alla manifestazione di interesse :- Veca in via Togliatti; – Carta e Ufficio in viale della Vittoria;- Cartoleria Smart in via Vittorio Emanuele;- 5° classe in via Monsignor Ficarra.