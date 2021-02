Favara, truffe online: denunciati in tre

Annunci online per la vendita di mezzi agricoli salvo poi, una volta fattosi spedire un acconto, sparire nel nulla. I carabinieri della Tenenza di Favara, in seguito ad alcune segnalazioni, hanno scoperto e denunciato un giro di truffe online messe in atto da tre favaresi di 53, 50 e 43 anni. L’indagine è stata avviata grazie alla collaborazione di alcuni soggetti truffati.

