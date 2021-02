Isole minori della Sicilia, Zambuto avvia interlocuzione con i sindaci

L’assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto ha incontrato, in modalità streaming, i sindaci delle isole minori, Toto’ Martello (Lampedusa e Linosa), Francesco Forgione (Favignana), Vincenzo Campo (Pantelleria), Salvatore Militello (Ustica), Marco Giorgianni (Lipari), Giacomo Montecristo (Leni) e Domenico Arabia (Santa Marina Salina), per avviare un coordinamento delle isole minori della Sicilia e avere un confronto diretto e costante con la Regione in modo da poter rappresentare le esigenze delle diverse realta’ isolane e per mettere in campo interventi mirati, anche in vista della programmazione 2021/ 2027 e delle azioni del Recovery Fund.

https://youtu.be/D2IGbwykkq0

“La Sicilia ha tante isole minori che hanno una potenzialità dal punto di vista turistico e paesaggistico incommensurabile, dall’altro lato si tratta di territori che hanno una loro fragilità data proprio dalla loro insularità, ecco la necessità di realizzare un ufficio d’accordo per dare tutta la strumentazione tecnica necessaria per avviare una serie di azioni ed interventi”, dichiara l’assessore Marzo Zambuto.