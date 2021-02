Musumeci: “Zona gialla? Vediamo i risultati di venerdì”

“Sicilia in zona gialla? Vedremo, aspettiamo i dati di venerdi’ prossimo. Per cambiare colore dovremmo avere la meta’ dei contagi di oggi. Inoltre, l’assenza di un governo che abbia una prospettiva di gestione dell’emergenza rende piu’ difficile la programmazione per le Regioni, in ogni caso dobbiamo completare questa settimana”. Cosi’ il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE NELLO MUSUMECI

”In Sicilia sono state vaccinate 113.467 persone mentre 97.848 sono quelle che hanno completato il richiamo. Siamo all’86,2 per cento dei soggetti che hanno ricevuto la prima dose”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso di una conferenza a Palazzo Orleans, per fare il punto sulla campagna vaccini anti Covid in Sicilia. E’ presente anche l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. “Sono 76.041 le prenotazioni valide gia’ arrivate per il vaccino destinato agli over 80”, ha aggiunto Musumeci. “Ieri ci si poteva prenotare sia via web sia tramite call center – ha aggiunto – il 90 per cento ha scelto la prima soluzione, il 10 per cento la seconda”. Le province piu’ avanti sono Palermo, seguita da Catania e Messina mentre l’ultima e’ Enna. “Il risultato e’ stato soddisfacente ed andato ogni oltre piu’ rosea previsione – ha aggiunto – e siamo stati i primi a sottoscrivere un accordo con poste italiane”. “La campagna dei vaccini procede secondo un piano concordato con il ministero – ha detto Musumeci – fino ad oggi abbiamo operato con i vaccini Pfizer e Moderna, da domani partiremo con Astrazeneca che diventera’ un’altra opportunita’ per poter accelerare e immunizzare quante piu’ fasce di popolazione positiva. Oggi sono arrivate in Sicilia le prima 20 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, entro fine mese le dosi complessive saranno 102mila. “Siamo pronti ad acquistare i vaccini qualora fossimo autorizzati a farlo, ora non c’è possibilità di compiere acquisti autonomi. Se dovessero cambiare le regole, noi in 24 ore saremmo in condizioni di formalizzare la richiesta di acquisiti”.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE RAZZA

“C’e’ preoccupazione attorno al vaccino di AstraZeneca, sul rapporto tra l’uso e la possibile presenza di varianti anche alla luce della scelta del governo del Sudfrica di sospenderne la somministrazione: noi abbiamo il dovere di tranquillizzare le persone, questo e’ messaggio dell’Istituto superiore di sanita’ e del ministero della Salute. Anche per AstraZeneca chiediamo di rispondere positivamente alle categorie interessate. Il nostro appello parte da questa settimana. “In questa fase – ha proseguito Razza – la sede destinata alla vaccinazione con le dosi Astrazeneca sara’ la stessa dei centri vaccinali a cui si e’ ricorso fino a oggi ai quali, dalla prossima settimana, si aggiungeranno altri 9 hub provinciali. A Palermo il luogo piu’ adatto sara’ la Fiera del Mediterraneo. In merito alla campagna di vaccinazione “e’ in corso il recepimento dell’accordo con la Medicina generale, che e’ fondamentale. Ieri ho incontrato anche i vertici di Federfarma per coinvolgere le farmacie”. Cosi’ l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa, a Palermo.