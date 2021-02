Personale del comune di Agrigento, Forza Italia presenta interrogazione

I Consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento, il capogruppo Simone Gramaglia, Carmelo Cantone e Giovanni Civilta, depositeranno nelle prossime ore un documento al palazzo municipale sul livello d’attenzione nei confronti del personale comunale.

I tre affermano: “Nel Comune di Agrigento il numero complessivo dei dipendenti si è ridotto nel corso degli anni a seguito degli interventi di legge in materia di finanza pubblica che hanno consentito solo parzialmente la sostituzione di personale andato in pensione e limitato la possibilità di ricorrere a nuove assunzioni. Nel corso degli anni l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno profondamente cambiato e inciso sulle modalità lavorative e operative e nel rapporto con i cittadini utenti e tra istituzioni; inoltre, le norme statali e regionali hanno assegnato, nel tempo, ai Comuni maggiori incombenze e responsabilità. Ad aggravare ciò, la minor dipendenza degli enti locali dai finanziamenti diretti dello Stato impone alle amministrazioni locali la necessità di cercare e trovare fondi partecipando a bandi di gara europei, regionali e spesso lavorando in rete con altri partner italiani o europei. La preparazione, la formazione, la competenza, la motivazione, la soddisfazione del personale comunale, una migliore organizzazione del lavoro, con un’adeguata ripartizione di incarichi e mansioni, sono elementi di base indispensabili a favorire una fattiva collaborazione tra dipendenti e organi politici (sindaco, assessori e consiglieri) per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi previsti e per garantire la quantità e la qualità (in termini di rispetto dei tempi ed efficienza) dei servizi da erogare ai cittadini. Indubbiamente, la decisione di cambiare il vertice della macchina amministrativa comunale – il segretario generale – può costituire l’occasione anche per rivedere, rivalutare e intervenire nella gestione delle risorse umane a disposizione del Comune di Agrigento”.