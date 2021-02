Torna la Giornata di raccolta del farmaco

La Giornata di Raccolta del Farmaco (Grf) organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico, non si fermerà nel 2021 e, per il secondo anno consecutivo, durerà un’intera settimana, dal 9 al 15 febbraio. A causa della pandemia da Covid-19, quest’anno ancor di più che negli anni passati sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i più bisognosi.

Sono 7 farmacie agrigentine che hanno aderito all’iniziativa:

– Macaluso Indelicato – Piazza V. Emanuele, 12 Agrigento

-Russo – Via Regione Siciliana, 1 Agrigento

-Bajo – Piazza Primavera, 1 Agrigento

– Guadagnino – Corso della Repubblica, 50 Ravanusa

– Amato Lilly – Via V. Emanuele, 84 Favara

-Sant’antonio – Via Matteotti, 4 Menfi

-Viola – Via San Francesco,55 Santa Margherita Di Belice

Donare è semplice: basta recarsi in farmacia donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi, i farmaci raccolti saranno consegnati ad alcune realtà assistenziali convenzionate che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali.