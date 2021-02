Tragedia nel Ragusano, 12enne trovata morta in un’azienda agricola

Una ragazzina di 12 anni è stata trovata senza vita in una azienda agricola sulla Vittoria Pedalino. Una tragedia avvenuta nelle ore scorse e secondo alcune prime informazioni la cause del decesso della minore sarebbero da ricondurre ad un suicidio. Qualcuno si è accorto del corpo della 12enne ed avrebbe chiesto soccorso ma per la vittima non c’era più nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere.

Le indagini

Sulla vicenda, si sono aperte le indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno, intanto, verificando se le ragioni della morte della ragazzina sia davvero da ricondurre ad un gesto estremo. Gli inquirenti intendono scandagliare nella vita della vittima, di nazionalità straniera, per cui saranno sentiti i suoi familiari per comprendere se avesse dei problemi o se fosse in cura da qualcuno. Il telefonino della minorenne potrebbe fornire informazioni importanti, forse prima della sua morte ha sentito un amico o un parente: ed è quello che intendono accertare le forze dell’ordine.