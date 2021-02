Auto travolge bicicletta: ferito ciclista 47enne

Brutto incidente ieri mattina all’ingresso del quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. Una Fiat Panda guidata da un pensionato di 74 anni ha investito, forse per il mancato rispetto della segnaletica, un ciclista agrigentino di 47 anni. Ad avere la peggio quest’ultimo che è rovinosamente caduto sul selciato riportando traumi sparsi sul corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico che ha trasportato in ambulanza il ciclista all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Adesso bisognerà attendere i rilievi della Polizia Locale di Agrigento per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 47enne non è in pericolo di vita.