Campobello di Licata, Comune: Bilancio consolidato

Il Comune ha adottato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario. Questo bilancio è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale sempre consolidato e dagli allegati (relazioni). Sarà approvato dal consiglio comunale entro il 30 settembre, in caso contrario – secondo la normativa – non sarà possibile procedere alle assunzioni di personale. Deliberata anche l’approvazione dello schema di convenzione tra Comuni e assessorato regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro. Provvedimento inviato, fra gli altri, al sindaco Giovanni Gioacchino Picone e al segretario Luigi Lazzaro, nonché ai servizi municipali interessati e quello finanziario

Giovanni Blanda