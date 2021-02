Canicattì, stato di degrado assoluto in Via Tommaseo

La portavoce del Comitato Civico spontaneo dei quartiere S. Lucia e S. Chiara del movimento Nuova Canicattì la Prof. Giovanna Bennici denuncia lo stato di degrado assoluto in cui versa la Via Tommaseo ubicata in fondo alla Via Medaglia d’Oro Portalone .

I cittadini residenti, dichiara Giovanna Bennici, ci hanno segnalato lo stato di assoluta impraticabilità e pericolosità della strada priva di manto stradale piena di erbacce come mostrano le foto che si allegano.

Giustamente, continua Giovanna Bennici, si sentono abbandonati dal Comune infatti è da tempo che denunciano lo stato di abbandono in cui versa l’intera zona.

Le strade in oggetto presentano enormi avvallamenti e scaffe che sono diventate vere e proprie voragini a causa delle frequenti piogge, una situazione non più sostenibile per i cittadini delle via interessata che hanno provveduto a corrispondere regolarmente nelle casse comunali gli oneri di urbanizzazione .

Pertanto, conclude Giovanna Bennici, chiediamo all’amministrazione comunale d’intervenire con immediatezza approntando tutti gli atti necessari al fine di provvedere alla pavimentazione del manto stradale .