Con 4 distinte sentenze anche il Tribunale di Agrigento ha confermato la linea, oramai granitica, dei tanti tribunali di merito e della Corte di Cassazione sulla RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI e SUL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO per il personale scolastico.

I giudizi N. 997/2020 (€ 2.735,00 per il docente), 78/2021 (€ 1.394,85 per il docente), 115/2021 (€ 1.646,47 per il docente) e 116/ 2021(€ 1.448,08 per il docente) hanno permesso il recupero di una cospicua somma di denaro che altrimenti sarebbe stata persa per sempre.

Gli avvocati Giovanni Rinaldi, Tiziana Sciria, Walter Miceli e Fabio Ganci (legali ANIEF) hanno quindi convinto anche i Giudici del Tribunale di Agrigento a riconoscere il diritto dei supplenti “brevi” e dei supplenti COVID a percepire la Retribuzione Professionale (Docenti) o il Compenso Individuale Accessorio (personale ATA).

La differenza mensile spettante, e illegittimamente non corrisposta dall’amministrazione, ammonta ad € 175,50 mensili per il personale docente, € 66.90 euro mensili per un collaboratore scolastico ed € 73,70 mensili per un Ata. Una differenza annua corrispondente quasi ad uno stipendio in più.

Il diritto confermato dalle sentenze suddette riguardano, nella provincia di Agrigento, numerosi docenti e/o personale ATA che, negli ultimi anni, hanno ricoperto supplenze brevi e saltuarie ovvero tutti coloro che quest’anno hanno firmato un CONTRATTO COVID.