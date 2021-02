Mercato a Favara, al via le procedure dei posteggi nella nuova area

A Favara sono iniziate questa settimana le procedure di scelta dei posteggi all’interno della nuova area mercatale temporanea di Via Ambrosini. A darne comunicazione è l’Assessore per le Attività Produttive, Fiere e Mercati, Leonardo Caramazza.

Per tutta questa settimana gli uffici e l’amministrazione procederanno a registrare le scelte degli operatori mercatali che, per vedersi assegnare l’autorizzazione temporanea nella nuova collocazione, dovranno dimostrare di essere in regola con i pagamenti dei tributi pregressi fino al mese di gennaio. Infatti, chi non risulterà in regola con i pagamenti non potrà ricevere l’autorizzazione e prendere parte alla riapertura del mercato prevista per la settimana successiva.

Tutte le procedure sono state condotte garantendo le giuste misure di sicurezza anti contagio, utilizzando i locali ampi del Castello Chiaramonte che è stato appositamente adibito per l’espletamento di queste operazioni.

La Sindaca Anna Alba ha chiesto un incontro con il Prefetto Cocciufa per rappresentare le necessità di un controllo ferreo sul territorio comunale e coadiuvare l’azione degli operatori di polizia municipale.

A dare la propria disponibilità, nel garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, anche l’Arma dei Carabinieri di Favara e le forze di volontariato di protezione civile.

“Tutta la comunità sta rispondendo positivamente per ridare alla città questo importante spazio di vita sociale, garantendo comunque la sicurezza di cittadini ed operatori, nonché permettere a questi ultimi di tornare ad esercitare la propria professione, dichiara l’Assessore Caramazza.

Spero che la situazione dei contagi continui a migliorare nelle prossime settimane e che potremo continuare ad essere nelle condizioni di monitorare e garantire lo svolgimento del mercato in piena sicurezza, scongiurando un altro stop forzato che farebbe male alla vita sociale ed economica del paese. Per questo è importante che i cittadini non interpretino questa riapertura come un liberi tutti e che si recheranno al mercato con moderazione rispettando le distanze ed evitando gli assembramenti. A questo proposito gli operatori di sicurezza monitoreranno l’affluenza dei cittadini all’interno dell’area e verrà misurata anche la temperatura corporea agli ingressi”, ha concluso Caramazza.