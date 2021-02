Nascondeva arsenale a Licata: arrestato artigiano con l’hobby delle armi

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Licata, agli ordini del capitano Francesco Lucarelli, hanno arrestato un artigiano 47enne poiché sorpreso in possesso di un mini-arsenale. Tra le armi custodite illegalmente ci sono fucili, pistole, carabine e lanciarazzi.

Il blitz è scattato nelle scorse ore in una palazzina nel centro storico di Licata dove al primo piano l’indagato aveva adibito una stanza a laboratorio. Un vero e proprio artigiano con la passione per le armi che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, modificava personalmente. Tra queste anche sette pistole e sei fucili. Le armi, poste sotto sequestro, saranno inviate al Ris di Messina per le verifiche del caso e accertare, eventualmente, se sono state utilizzate per crimini.