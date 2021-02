Stalking alla vicina di casa 50enne, indagato 90enne

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un novantenne di Aragona accusato di stalking ai danni di una donna più giovane di quarant’anni nonché sua vicina di casa. La vicenda risale al 2018 e nasce dalle denunce della donna.

Il pensionato sarebbe passato in breve tempo da semplici apprezzamenti, a cui la donna non aveva dato comunque peso, ad atteggiamenti sempre più pressanti: telefonate, pedinamenti e addirittura offese. Fino ad arrivare – ed è uno dei fatti contestati – alle minacce con un coltello. L’indagato, dunque, si sarebbe forse invaghito della vicina di casa – peraltro sposata – mettendo in atto dei veri e propri atti persecutori.

Adesso l’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, ha venti giorni di tempo per presentare memorie o farsi ascoltare dagli inquirenti per evitare il rinvio a giudizio.