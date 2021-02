Ubriaco scappa al posto di blocco dei Carabinieri: denunciato 27enne

Per sottrarsi al controllo tenta la fuga con la sua autovettura. Tutto però è stato inutile, è stato immediatamente bloccato dopo un lungo inseguimento dai carabinieri della Tenenza di Favara agli ordini del Tenente Fabio Armetta,

È successo a Favara, dove i militari dell’Arma, durante un posto di controllo hanno intimato l’Alt ad un giovane di 27 anni che guidava una Fiat Punto. Lui invece di fermarsi si dava ad una fuga in direzione del centro abitato. Bloccato, il giovane, è stato sottoposto all’alcool test, risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,47.

Al giovane è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza e multato per non aver rispettato le disposizioni anti Covid-19.