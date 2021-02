Viabilità e dissesto idrogeologico: tavolo tecnico tra Esa e sindacati

Tavolo tecnico – rigorosamente in digitale – tra l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e le organizzazioni sindacali per l’attività di meccanizzazione agricola della stagione 2021. Secondo le direttive c di governo del Presidente Musumeci e del Presidente dell’E.S.A. – l’onorevole Giuseppe Catania – seguiranno queste priorità: prevenzione del dissesto idrogeologico; viabilità rurale, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade realizzate dall’E.S.A. nei decenni passati; interventi manutentivi straordinari nei Parchi archeologici.

Le dichiarazioni del presidente Esa Giuseppe Catania

“Stiamo lavorando affinché il 19 febbraio p.v. vengano definiti tutti gli elementi strategici del programma, propedeutici all’avvio della campagna 2021”, dichiara il Direttore Generale Dario Cartabellotta. Nei prossimi giorni saranno formalizzati gli accordi istituzionali con il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico e con i Direttori dei parchi archeologici.

Sarà emanato, inoltre, un avviso pubblico per i Comuni, con l’obiettivo di definire un programma di azioni per la “viabilità rurale” di interesse agricolo. La nuova mission vuole ridare dignità ai lavoratori, anche a partire dalle divise di appartenenza all’Ente.Importante riprendere l’ascolto delle parti sociali e riuscire, grazie alla nuova mission voluta dal governo Musumeci, per cui ringrazio il Presidente e l’assessore Scilla, si sta tracciando una prospettiva di rilancio per l’Ente, che ridia dignità innanzitutto agli stessi lavoratori, impegnati in prima linea nei servizi di competenza, e contemporaneamente avviare altre funzioni strategiche utili al rilancio delle politiche agricole siciliane”