Alloggi popolari, il Sunia incontra l’amministrazione comunale di Agrigento

Al Comune di Agrigento, il Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari), tramite i dirigenti sindacali Floriana Bruccoleri e, per la Cgil, Franco Gangemi, ha incontrato il sindaco Franco Miccichè, il vice sindaco Aurelio Trupia e l’assessore alle Politiche sociali Marco Vullo, per discutere delle problematiche inerentila gestione degli alloggi popolari, in particolare la loro gestione politica e sociale.

“E’ necessario mettere in campo politiche per la salvaguardia della coesione sociale, dichiara il SUNIA, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. A tal proposito chiediamo al sindaco e agli assessori di farsi parte attiva per il ripristino delle relazioni istituzionali tra l’Istituto autonomo case popolari, Comune e sindacati degli inquilini al fine di governare, gestire e spendere bene le tante risorse che arriveranno. Il Sunia e la Cgil saranno vigili”.

Il sindaco e gli assessori presenti hanno ascoltato e fatte proprie le tematiche illustrate dai dirigenti sindacali, assumendo l’impegno di attivarsi per avviare al più presto un percorso risolutivo delle problematiche abitative.