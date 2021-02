Canicattì, al via bando di gara per i lavori al cimitero

Completato l’iter amministrativo per l’avvio delle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei lavori di ricostruzione Sez. D, Teorie 9-10 per il cimitero comunale di Canicattì. A renderlo noto è il sindaco Ettore Di Ventura. Il bando, già pubblicato, prevede la scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro il 24 febbraio.

La valutazione delle offerte da parte dell’UREGA verrà effettuata nella seduta di giorno 1 marzo.I lavoriconsentiranno la realizzazione di oltre 300 nuovi loculi per un importo complessivo di 305.000,00 euro.