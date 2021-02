Chef agrigentino morto a 25 anni, il giudice: “Apple consegni video ai familiari”

Il giudice della prima sezione civile di Milano, Martina Flamini, ha ordinato in via cautelare d’urgenza ad Apple, il colosso americano che produce smartphone, di fornire ai genitori di Carlo Costanza, chef agrigentino deceduto in un incidente stradale a Milano lo scorso anno, tutto il materiale presente nel suo cellulare. E’ la prima volta in Italia. Lo riporta il Corriere della Sera.

I genitori del giovane defunto – attraverso gli avvocati Assuntina Micalizio e Mirko Platania – avevano chiesto all’azienda americana di riavere il materiale presente nel cellulare del figlio, distrutto nel momento del grave incidente. Apple si era sempre rifiutata sulla base di una protezione dell’identità di altri in contatto con il ragazzo ma anche per la sicurezza dei clienti.

I genitori di Carlo, che proprio lo scorso dicembre hanno donato un defibrillatore alla Città di Agrigento in memoria del figlio, non si sono arresi ottenendo quello che alla fine volevano: coltivare il ricordo di Carlo attraverso le immagini, i video e le ricette che erano presenti sul cellulare. Ed è così che, per la prima volta in Italia, un giudice ha imposto ad Apple di consegnare il materiale definendolo – di fatto – eredità digitale.