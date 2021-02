Concessioni edilizie, raggiunto accordo tra comune Agrigento e dipendenti

Si chiude con una proposta transattiva di circa 100 mila euro il contenzioso aperto tra il Comune di Agrigento e alcuni dipendenti che nel 2018 furono assegnati al settore che si occupa del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Uno strappo che aveva determinato la richiesta ingiuntiva di circa dieci dipendenti nei confronti dell’Ente e che, inevitabilmente, aveva comportato un ulteriore rallentamento delle pratiche da smaltire. Della vicenda si è occupato l’assessore Gerlando Principato.

“Dalle circa 400 pratiche del 2019, infatti, si è passati a meno di 100 pratiche nel 2020 – si legge in una nota dell’amministrazione – Questo trend negativo ha preoccupato al suo insediamento il sindaco Franco Miccichè e l’intera giunta e l’assessore Principato che ha subito cercato di risolvere la controversia, insieme al dirigente del Settore Antonio Insalaco con l’incontro dei singoli tecnici che, alla fine, hanno accettato la proposta transattiva del Comune di Agrigento. Questo risultato consente ora alla nuova amministrazione comunale – conclude la nota – di programmare al meglio il disbrigo delle circa 5000 pratiche di sanatoria ancora inevase e di restituire alla città un servizio che crea i presupposti per introiti certi alle casse comunali stimati in circa 13 milioni di euro.”