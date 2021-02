Fermata per i controlli anticovid viene trovata con 400 grammi di cocaina

E’ stata fermata per i controlli anticovid ed è stata trovata in possesso di 400 grammi di cocaina. In carcere è finita una donna di Mazara del Vallo di 44 anni fermata nei pressi di Villagrazia di Palermo.

La donna ha detto che si trovava a Palermo prima per trovare la madre, poi la sorella. Evidentemente sono apparse scuse ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di Palermo. Così è scattata la perquisizione dell’auto e dentro sono stati trovati due involucri neri con dentro la cocaina. Sono in corso indagini per accertare dove l’uomo avesse preso la droga. La donna incensurata è stata portata nel carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli.

Continua incessante l’azione di controllo economico del territorio della Guardia di Finanza a tutela della collettività ed a contrasto dei fenomeni illeciti che costituiscono spesso – come nel caso del traffico di stupefacenti – una primaria fonte di finanziamento per la locale criminalità organizzata.