Frana a Porto Empedocle: vertice tra Comune e Anas

Incontro al Comune di Porto Empedocle tra l’amministrazione, guidata dal sindaco Ida Carmina, e l’Anas in seguito allo smottamento di terreno che si è verificato lungo la strada statale 115, nei pressi di contrada Ciuccafa. La situazione, come dichiarato dal primo cittadino, è più grave del previsto considerando che si tratta di una frana su tre fronti. L’evento, oltre che rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone, ha causato non pochi disagi dal punto di vista della viabilità con l’installazione di un semaforo che regola il traffico.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Numerose in questi giorni le segnalazioni dei cittadini in merito al rallentamento a seguito di uno smottamento del terreno che ha invaso una carreggiata della SS 115 in prossimità di Contrada Ciuccafa, in direzione Realmonte , per la presenza di un semaforo che garantisce il senso alternato. La situazione e’ più grave del previsto. Perché non si tratta di smottamento occasionale dovuto alle piogge ma di un vero evento franoso , su tre fronti , che richiede interventi immediati ed il coinvolgimento dei privati, proprietari degli immobili a monte perché intervengano immediatamente , secondo il bisogno , mettendo in sicurezza la zona . Ho attivato gli uffici perché procedano immediatamente . Vi invito pertanto a pazientare ed ad essere prudenti per la tutela di tutti. Per noi la sicurezza dei cittadini e’ una priorità.”