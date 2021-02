Isole di prossimità a Favara, al via la consegna delle chiavi

A Favara i cittadini che abitano in zone non servite dal servizio di raccolta, potranno servirsi delle isole di prossimità.

fino al 13 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza D’Armi (dietro teatro San Francesco) i cittadini possono ritirare le chiavi; consegna gratuita che avviene dietro esibizione di documento di identità e tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

“Le isole permetteranno agli utenti delle case sparse di conferire negli appositi contenitori relativamente al calendario di raccolta vigente, dichiara l’assessore Giuseppe Bennica. Non riguarda le utenze di Favara Ovest, poiché, a breve, per i nostri nuovi concittadini, il servizio sarà effettuato con la modalità porta a porta”.

Le isole si trovano in viale Berlinguer; via dello Sport nella cui parte finale, quella che si congiunge con la strada provinciale che conduce alla piscina comunale,; parte finale di via Pio La Torre nel punto in cui la strada prosegue per contrada Pirciata; contrada Baglì, nelle vicinanze del vivaio Nobile; viale Progresso utilizzando uno slargo già esistente nella parte destra a scendere; contrada Ramalia-San Benedetto; via Paesi Bassi sotto la sede dell’ex collocamento.