CNA Sicilia punta alla qualifica del toelettatore di animali domestici, chiesto alla Regione il riconoscimento del profilo professionale

“Avviato il percorso per ottenere il riconoscimento, all’interno del repertorio regionale delle qualificazioni, del profilo professionale del “toelettatore di animali domestici”. Ad avanzare formale richiesta alla Regione è stata CNA Sicilia in collaborazione con la Fnt. “È un primo passo verso la necessaria regolamentazione del settore – spiegano i vertici regionali della Confederazione – l’attività di toelettatura richiede competenza e professionalità. Tant’è che, accanto alla richiesta di riconoscimento della figura, è stata presentata una proposta di percorso formativo. Garantire gli standard minimi è infatti fondamentale per qualificare il lavoro svolto dai toelettatori. Spesso si corre il rischio di un approccio alla professione nel segno dell’approssimazione e senza le giuste competenze, causando così sia un inevitabile abbassamento del livello professionale della categoria con il conseguente pericolo di arrecare un danno alla salute e al benessere dell’animale”.

