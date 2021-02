Dissesto idrogeologico, dalla Regione oltre 1,2 milioni per Valverde

Dal Governo Musumeci arrivano 1,2 milioni di euro per mitigare il dissesto idrogeologico nel Comune di Valverde, in provincia di Catania. Lo rende noto l’assessore alla Infrastrutture siciliano Falcone.

L’assessore regionale alla Infrastrutture Marco Falcone, rende noto il decreto di finanziamento da un milione 245mila euro, a firma del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico del Comune di Valverde.

“Le problematiche di dissesto idrogeologico del centro storico di Valverde, nel Catanese, sono ben note e, nel corso degli anni, più volte hanno comportato fenomeni preoccupanti per le abitazioni e gli edifici religiosi della zona. Oggi interviene il Governo Musumeci, destinando più di un milione e 200mila euro ai lavori che, come da progetto, dovranno portare al consolidamento del cuore pulsante del paese”.

“Per ogni Comune dell’Isola – aggiunge l’assessore – vogliamo avviare cantieri e opere per rispondere alle aspettative dei cittadini e rilanciare economia e occupazione, ma anche riqualificando il tessuto urbano della Sicilia e mettendolo in sicurezza”.