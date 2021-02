Imu al 50%, la speranza dei pensionati di Cattolica Eraclea

La legge di bilancio da poco approvata – scrive la Sicilia – prevede l’esenzione al 50 % dell’Imu per i pensionati residenti Aire, un provvedimento molto atteso da tutti i siciliani che vivono in Europa. Nel 2015 l’Imu fu abolita dal governo Renzi per i pensionati italiani percettori di una pensione straniera ma fu reintrodotta dalla finanziaria 2020 a seguito di una sentenza europea che la considerava discriminante. In Sicilia l’argomento è molto sentito da quei comuni che hanno un gran numero dei loro concittadini in Germania, come Cattolica Eraclea (Agrigento) e Mirabella Imbaccari (Catania) che hanno votato delle mozioni in consiglio comunale per l’abolizione della tassa. Una misura rivendicata dalla senatrice Laura Garavini di Italia Viva, un partito che ha creato oltre 70 comitati all’estero. (DIRE)

loading..