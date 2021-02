Viabilità, al via lavori sulla strada provinciale 24

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà a breve interventi sul movimento franoso che da tempo interessa un tratto della Strada Provinciale n. 24 Cammarata-Santo Stefano di Quisquina, ed esattamente incontrada Filici. Stamani infatti la commissione dell’Ufficio Gare del Libero Consorzio, presieduta da Michelangelo Di Carlo, ha aggiudicato la relativa gara d’appalto, effettuata in modalità telematica ai sensi della Legge 120/2020.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa DM Costruzioni con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 33,434% sull’importo di 450.695,90 euro, per un importo netto di 300.010,23 euro, ai quali vanno aggiunti 13.939,05 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuate complessivo: 313.949,28 euro). Secondo in graduatoria il Consorzio Artek.

Si tratta di lavori programmati da tempo e progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, e che prevedono, oltre agli scavi di sbancamento e alla realizzazione degli opportuni drenaggi delle acque provenienti dalle quote più elevate, il riempimento degli scavi con il materiale ottenuto dagli stessi. Verranno inoltre effettuati il rifacimento del cassonetto stradale, la bitumatura e la collocazione di nuove barriere di protezione.