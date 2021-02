Agricoltura, la Regione assegna 430 ettari a giovani imprenditori

Assegnati i primi 430 ettari del progetto ‘La terra ai giovani’ della Regione siciliana. Dodici le aziende agricole guidate da imprenditori under 41 che riceveranno in concessione i terreni della ‘Banca della Terra’ di Sicilia, prima regione per numero di giovani sotto i 35 anni titolari di imprese agricole.

Quattro le province interessate – Enna, Caltanissetta, Siracusa e Agrigento – con progetti che vanno dai mandorleti alla birra artigianale passando per l’ape nera siciliana e il cane Cirneco dell’Etna.

“Abbiamo pensato di offrire ai giovani che hanno la vocazione imprenditoriale in agricoltura di utilizzare una parte del terreno della Regione per farne una fonte di reddito – ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Nello Musumeci – Abbiamo messo insieme il patrimonio del Dipartimento Agricoltura, dello Sviluppo rurale e delle Asp per capire quanti ettari possano essere utilizzati dai giovani. Ne abbiamo assegnati 430 ettari ma abbiamo oltre un migliaio di ettari da assegnare: stiamo aspettando di avere la scheda agronomica di ogni terreno”. Le idee dei neo agricoltori sono state valutate da una commissione dell’assessorato all’Agricoltura e selezionate in base alla qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche). Il terreno viene assegnato per venti anni e i neo-agricoltori potranno accedere ai fondi del Psr e ricorrere all’aiuto dell’Irfis “con un tasso bassissimo”, ha sottolineato il governatore. “Diamo ai giovani la possibilità di usufruire dei terreni – ha evidenziato il governatore- e contemporaneamente riduciamo il tasso di di utilizzazione dei territori che è la prima causa di dissesto”.

Fra qualche mese partirà il secondo bando per mettere a disposizione degli under 41 altri 700 ettari di terreno.